Balingen Theaterstück bringt das Thema Sucht nahe

Balingen. 120 Plätze waren in der Aula der Schule zu besetzen und bis auf wenige Stühle war der Saal voll mit Schülern und Lehrern. Außerdem dabei: Ursula Stobitzer und Hannes Reis von der Hohenzollerischen Jakobusgesellschaft, deren Spende an die Diakonische Bezirksstelle, speziell an die Beratungs-und Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke, die Aufführung möglich machte.

"Die Art der Aufführung ist eine besondere Form, das Thema Sucht an die Schüler zu vermitteln. Es bleibt besser im Kopf hängen, als wenn wir hier in den Klassen Vorträge halten und Gespräche führen", so Magdalena Dieringer, stellvertretende Geschäftsführerin und Fachbereichsleitung der Suchtberatung.

Das besondere an der "Wilden Bühne" ist, dass sie ehemals abhängige Menschen künstlerisch und sozialpädagogisch fördert und gemeinsame Suchtpräventionsmaßnahmen durchführt. Wichtig sei dabei, dass die Teilnehmer "clean" sind. Seit 28 Jahren finden jährlich 250 Veranstaltungen statt, wobei 50 bis 60 Schulen besucht werden.