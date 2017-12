Balingen "Technisches Wunderwerk" in ganzer Pracht

In ihrer Predigt ging Goth auf das Buch mit den sieben Siegeln ein. Im Anschluss demonstrierte Bitzer mit vier Werken die ganze Bandbreite der Orgel vor. In einer kindergerechten Orgelführung stellte er die Funktions- und Bauweise der Orgel näher vor und beantwortete Fragen. Die Besucher lernten den Unterschied zwischen Holz- und Metallpfeifen kennen, und die Kinder erfreuten sich an den Geräuschen eines Braunbären und Esels. Bitzer erklärte unter anderem, dass die optimale Temperatur für die Orgel 16 bis 17 Grad Celsius sei, die durch Wassereimer und feuchte Lappen in der Nähe erreicht werden könne.