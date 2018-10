Balingen Tasten-Virtuosen sind zu Gast

Das Jugendorchester eröffnet den Abend. Anschließend unterhält das Akkordeon-Orchester mit Melodien von Johann Strauss bis Astor Piazzolla.

Das freundschaftlich mit Balingen verbundene Kölner Akkordeonorchester war erster Preisträger der Landesmeisterschaft Nordrhein-Westfalen 2015 in der Höchststufe und erhielt beim World Music Festival 2016 in Innsbruck das Höchstprädikat "hervorragend". Auslandsreisen in 18 europäische Länder sowie fünf Überseetourneen in die USA, nach Südafrika, Brasilien und Kanada zeigen seine Qualität.

Bereits beim Jubiläumskonzert des Akkordeon-Orchesters Balingen 2010 spielten die Kölner in der ausverkauften Stadthalle. Das Konzert in diesem Jahr soll ein Fest für alle Freunde der Akkordeonmusik sein.