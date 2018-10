Balingen Tarifabschluss bringt IG Metall deutliches Mitglieder-Plus

Als neue Ortsvorstandsmitglieder wurden Carolin Zimmermann (stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Firma Trumpf), Carolin Niederauer (stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Firma Mettler-Toledo, Albstadt) sowie Isni Aliji (Betriebsratsvorsitzender der Tuttlinger Firma SHW) gewählt. Zudem wurden Claudia Meißner (Betriebsratsvorsitzende Berendsen Textilservice, Pfullendorf) in die Tarifkommission Textile Dienste und Andreas Schlee (Betriebsratsvorsitzender Autohaus Fuss, Albstadt) in die Tarifkommission Kfz-Handwerk gewählt.

Michael Föst hat in der Versammlung die Vorkommnisse in Chemnitz thematisiert und betont, dass dabei eine Grenze überschritten worden sei. "Wenn man sich auf einer Veranstaltung befindet, wo mehrfach der Hitlergruß gezeigt wird, befindet man sich auf der falschen Seite – und man kann sich auf der falschen Seite nicht darauf berufen, ein ›besorgter Bürger‹ zu sein", so Föst.

Dabei gehe es nicht darum, die Flüchtlings- und Asylpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel kritiklos hinzunehmen. Allerdings gefährdeten jegliche Form von Diskriminierung und Gewalt, sowie bereits deren Androhung, "die Grundwerte unserer Demokratie". Die IG Metall Albstadt stehe, so Föst, für Vielfalt, Menschenwürde und ein faires und friedliches Miteinander.