Balingen Swing, Fever sowie "Heart and Soul"

Für weitere Glanzlichter sorgten die gesanglichen Gastauftritte von Jane Walters und Jörg Sommer. Walters begeisterte mit einem hitzigen "Fever", einem wunderbar leichten "Get Happy" und einem wunderschönen "Over The Rainbow". Sommer wiederum beeindruckte mit seiner Eigenkomposition "What Would I Do" und Eugen Ciceros humorvolles und selbstironisches "Zieh die Schuh aus".