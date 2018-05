Balingen SVE und FCP buhlen um Wimpel und den Pott

Pfeffingen hatte schon in der ersten Runde zu kämpfen, um sich mit 7:4 nach Elfmeterschießen gegen den FC Stetten/Salmendingen durchzusetzen, wohingegen Erlaheim B-Ligist SG Erzingen/Roßwangen/Endingen mit 8:0 auseinandernahm. Es folgte ein 2:0-Sieg der Erlaheimer gegen den A-Ligisten FC Onstmettingen, sowie ein 4:0 der Pfeffinger gegen den B-Ligen-Spitzenverein FC Wessingen. Im Achtelfinale gewann Pfeffingen mit 7:5 nach Elfmeterschießen gegen den FC Grosselfingen, Erlaheim reüssierte mit 2:1 beim TSV Harthausen II. Im Viertelfinale bezwang Pfeffingen den SV Dotternhausen II 6:2, Erlaheim wies den Lokalrivalen, A-Ligist SV Heiligenzimmern, mit 3:1 in die Schranken. Beide Halbfinalspiele entwickelten sich dann zu wahren Krimis, nach regulärer Spielzeit stand es jeweils Remis, so dass das Elfmeterschießen entscheiden musste. Pfeffingen hatte gegen A1-Tabellenführer SV Heinstetten mit 5:3 das bessere Ende für sich, nach dem es nach 90 Minuten noch 1:1 gestanden hatte. Die Bezirksligisten Erlaheim und Nusplingen trennten sich nach 90 Minuten 3:3, vom Punkt trafen danach nur noch die Erlaheimer Gerd Schneider, Kevin Bosch und Robin Hirt.

Nusplingen war auch der letzte Erlaheimer Gegner in der Bezirksliga vor dem Finale: Am Sonntag gelang dem SVE gegen die Essigbeck-Elf ein 2:1-Heimsieg. "Das war eine prima Generalprobe, mit einem positiven Gefühl in das Pokalfinale zu gehen, tut gut", sagt Erlaheims Abteilungsleiter Matthias Röhm. Pfeffingen hatte hingegen seinen letzten Einsatz vor zwei Wochen, als das abgeschlagene Schlusslicht FC Zillhausen souverän mit 5:1 geschlagen wurde. Röhm sieht diese längere Pause der Pfeffinger keinesfalls als Nachteil für sein Team an. "Wir sind im Spielrhythmus geblieben, das finde ich gut."

Kein echtes Gütesiegel war der Pfeffinger Erfolg gegen Zillhausen, im Gegensatz zu den drei Siegen zuvor gegen den TSV Benzingen (2:1), die SG Obernheim/Nusplingen (2:0) und die TSG Margrethausen (3:1), durch die sich der Vorjahresdritte auf den Platz neun verbesserte.