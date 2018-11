Balingen SV-Nachwuchs ist stets gut betreut

Balingen-Heselwangen. Jugendleiter Roberto Marzio gab einen Rückblick auf viele interessante Spieltage und Sportveranstaltungen im Jugendbereich. Ein breit aufgestelltes Angebot an Einzelabteilungen teilt die fußballbegeisterten Jugendlichen in F- bis A-Jugend ein. Und auch Bambini bekunden ihr Interesse am Ballsport, wenn sie bei Spielfesten auch noch ohne Platzierung mitmachen.

Insgesamt 200 Jugendliche werden von einem Heer von Betreuern und Trainern gelenkt. Nur durch diesen enormen Aufwand erzielten die jugendlichen Spieler in der Kreisstaffel beachtliche Plätze, wobei die F-Junioren einen ersten Platz errangen und damit Staffelmeister wurden. Zu den regulären Spieltagen kamen auch Hallentage, wobei die Bezirkshallenrunde ein beachtliches Kräftemessen darstellte.

Dass neben dem Ballspiel auch andere Attraktionen angeboten werden, um die Freude am Zusammenkommen zu erhalten, ist für die große Anzahl engagierter Helfer und Eltern selbstverständlich, erfordert aber andererseits viel Einsatz von Freizeit im Dienst für die Kinder. Diese "Opferbereitschaft" stellte Jugendleiter Roberto Marzio besonders heraus und dankte mit kleinen Anerkennungen.