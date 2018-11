Balingen Suchtkrankenhilfe seit 40 Jahren "Schatz" für Betroffene

Widmann freute sich über das gute Netzwerk im Zollernalbkreis und betonte, dass Kirche und Politik in Suchtangelegenheiten an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten würden. Gabriele Wagner vom Landratsamt sagte: "Mit ihrer Unterstützung für Menschen mit Suchterkrankungen übernehmen Sie eine wichtige Aufgabe und stellen sicher, dass sich diese Erkrankten nicht am Rand der Gesellschaft befinden." Wagner betonte, dass Sucht kein gesellschaftliches Randproblem sei, sondern sehr viele Menschen betreffe, für die die Diakonische Beratungssstelle ein breites Leistungsangebot anbiete.

Bei einer Gesprächsrunde, die Diana Schrade-Geckeler, Geschäftsführerin der Diakonischen Bezirksstelle moderierte, gaben die Mitarbeiter Einblick in ihre Tätigkeit. "Ich habe den Eindruck, dass die Menschen mit den Jahren in körperlicher, seelischer und geistiger Hinsicht kränker geworden sind, auch die Anzahl von Doppeldiagnosen hat immer mehr zugenommen", sagte Magdalena Dieringer. Die Zahl der Alkoholkranken habe zwar mit den Jahren prozentual abgenommen, dagegen seien andere Süchte auf dem Vormarsch. "Zudem gehen wir jetzt mehr raus aus unseren Räumen als in der Vergangenheit, besuchen Krankenhäuser und machen in Ausnahmefällen auch Hausbesuche", so Dieringer weiter.

Martina Gminder sieht die zieloffene Suchtarbeit, bei der der Suchterkrankte beim Erreichen der eigenen Ziele unterstützt werden sollen als große Veränderung an. Diana Tobiska Uhl sagte, dass auch in der Suchtkrankenhilfe der demografische Wandel spürbar sei: "Ältere Menschen haben mit besonderen Belastungen wie körperlichen Einschränkungen, Wegzug der Kinder oder Tod des Partners zu kämpfen. Zudem bekommen sie mit den Jahren immer mehr das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden."