Balingen Stubenmusik und Blechbläser

Der Volksmusiktag im Freilichtmuseum Neuhausen ist die größte Veranstaltung in Baden-Württemberg, bei der traditionelle schwäbisch-alemannische Volksmusik gespielt wird. Im Museumsdorf wirkt die Musik authentisch und unverfälscht, so wie es früher in den Wirtshäusern, auf Hochzeiten und Festen geklungen haben könnte.