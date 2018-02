Balingen Grünes Klassenzimmer

Das sei wichtig, denn der Bezug zur Natur sei in der heutigen Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit mehr, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Lebensmittel kämen aus dem Regal, die Freizeit werde am Bildschirm verbracht. Fachleute seien gefragt, die draußen vor Ort die Kinder für die Natur begeistern.

Die Schulung beginnt am Dienstag, 20. März, und umfasst bis Oktober 95 Unterrichtseinheiten an fünf Wochenenden.

Ausbildungsschwerpunkt sind praktische Aktionen mit Kindern und Jugendlichen der Grundstufe. Die Schüler erleben Biologie, Ökologie und Heimatkunde zum Anfassen und im wahrsten Sinne zum "Anbeißen".