Unter der Leitung des Vorsitzenden Eberhard Lohner haben zahlreiche Baum- und Fachwarte des Zollernalbkreises zusammen mit Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins Erzingen unlängst alte Streuobstbäume auf dem städtischen Grundstück in Erzingen in Richtung Waldhof ausgelichtet und in Form geschnitten. Im Anschluss an die umfangreiche Pflegeaktion wurden die Helfer vom Verein in der Geischberghalle bewirtet. Foto: Privat