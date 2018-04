Balingen Strahlender Sonnenschein beim Volkstanzfestival

Es hat sich gelohnt: Auf der Marktplatzbühne wechselten die Darbietungen und die Akteure beinahe im Minutentakt, und das Balinger Publikum bewies einmal mehr, dass "umsonst und draußen" gut ankommt. Im Gegensatz zu den Volkstanz-Festivals in den vergangenen Jahren, die ein paar Zuschauer mehr verdient hätten, strömten die Balinger buchstäblich herbei. Vielleicht wurden sie angelockt von den stampfenden Rhythmen und fremdartigen Klängen. Vielleicht hatte auch nur die Sonne sie aus dem Haus gelockt, und die farbenprächtigen Kostüme der Gastgruppen ließen sie staunen und verweilen.

Perfekt aufeinander abgestimmt waren die Tänzer und Musikanten des "Ansamblul Transilvania" aus Baia Mare im nördlichsten Teil von Rumänien, beeindruckend die Trachten der Gruppe aus Ibiza, mitreißend die Klänge der Gruppe Los Uros aus Peru, deren Name auf die schwimmenden Inseln der Uros zurückgeht. Mit Panflöte, Trommel und Gitarre entführten sie in die einzigartige Kultur der peruanischen Anden. Und die Trommeln der Gäste aus Kenia in ihren traditionellen Kostümen gingen in die Beine.

Auch die fahnen- und schwertschwingenden Belgier der "Volkskunstgroep Boerke Naas Sint-Niklaas" boten ein prächtiges Spektakel. Dass die einzelnen Gruppen nur kurze Auftritte zeigten und immer wieder wechselten, ließ keine Langeweile aufkommen, und zwischendurch wurde reichlich Applaus gespendet.