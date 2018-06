Balingen Strahlende Klänge begeistern das Publikum

Klangbreite kennzeichnete die Sätze "Swing Down, Sweet Chariot" und "Trust and Obey" von Lloyd Larson, gefolgt vom ruhigen Charakter der Sätze "Lord, I Want To Be A Christian" und "I Am His Child" von Moses Hogan. Seine dynamische Bandbreite zeigte das Ensemble bei "I Surrender All" von Victor Johnson und im Spiritual "His Name So Sweet", dem die Chorleiterin und der Chorsopran mit schrillen Spitzentönen besondere Eindringlichkeit verliehen.

Ein Höhepunkt der ersten Programmhälfte war das Solo der Chorleiterin bei "Lord Have Mercy", bei dem die klangliche Untermalung des Chors durch Klatschen und Fußstampfen rhythmisch aufgepeppt wurde. Obwohl die Männerstimmen des Chors mit drei Bässen und einem Tenor zahlenmäßig unterlegen waren, lieferten sie einen stabilen Unterbau, auf dem sich die hohen Frauenstimmen entfalten konnten. Solopassagen einzelner Stimmregister sorgten für abwechs­lungs­volle Höreindrücke.

Nach der Pause verließ das Ensemble im zweiten Programmteil das Spiritual-Repertoire und brachte weltliche und populäre Titel zu Gehör: "Viva la Vida", "Greensleeves", "Halleluja" von Leonard Cohen und die Ballade "Good Night Dear Heart" nach einem Text von Mark Twain.

Beim "Worship Song" von Niko Schlenker verzichtete die Chorleiterin auf das Mitsingen der Sopranstimme, wodurch der harmonische und ausgewogene Ensembleklang angenehm schlicht und klangvoll zur Geltung kam. Mit dem effektvollen Satz "Glory To The Lord In The Highest" von Micha Keding endete das Programm.

Nach einer ersten Zugabe bedankte sich Pfarrer Johannes Hruby mit Rosen bei den Ausführenden. Die Zuhörer forderten eine weitere Zugabe, die sie mit dem Segenslied "God Be With You Till We Meet Again" erhielten.