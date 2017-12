Balingen Strahlend schön auch nach 250 Jahren

Balingen (wgh). Der spätbarocke Orgelprospekt ist trotz aller Umbauten erhalten geblieben und gibt dem Instrument einen würdevollen, strahlenden und majestätischen Anblick. Das Jubiläum wurde am vergangenen Sonntag gebührend gefeiert.

Beim Gottesdienst sorgten der Posaunenchor Balingen-Heselwangen unter Leitung von Dieter Klaiber und Bezirkskantor Wolfgang Ehni an der Orgel mit doppelchörigen Werken für den feierlichen Rahmen. Am Abend gab Ehni dann ein Jubiläumskonzert auf der Stadtkirchenorgel, die mit 54 Registern auf vier Manualen und Pedal eine gewaltige und dennoch sensible Klangpracht entfaltet.

In den Programm erklangen Werke von der Barockzeit bis zur Moderne. Dabei wurden die klangliche Vielfalt des Instruments, aber auch das spielerische und gestalterische Talent des Musikers eindrucksvoll manifest.