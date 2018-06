Balingen Strafzölle haben Folgen

Die gute Entwicklung des Exports aus der Region werde sich in den kommenden zwölf Monaten voraussichtlich fortsetzen, allerdings weniger dynamisch. Die Erwartungen an das Auslandsgeschäft nehmen merklich ab. Der Anteil derjenigen, die einen Exportzuwachs erwarten, rutscht von 51 Prozent zu Jahresbeginn auf 39,2 Prozent ab. Einen Rückgang erwarten 6,8 Prozent der Befragten, doppelt so viele wie im Januar.