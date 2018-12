Balingen Stets für die Kirchengemeinde da gewesen

Weit über das Zuständige hinaus habe sich Hipfel gekümmert – nichts sei ihm zu viel gewesen. So habe Hipfel oftmals in kritischen Punkten direkt Kontakt mit der Diözese Rottenburg aufgenommen. Für all seine Dienste sprach ihm der Vorsitzende seinen Dank aus und überreichte ihm ein Präsent sowie seiner Frau einen bunten Blumenstrauß.

Doch das Pfarramt wird nicht verwaist sein. Die Nachfolge wird Elke Riedlinger übernehmen. Sie ist seit 2007 Pfarramtssekretärin in Schömberg und wird dieses Amt nun auch in Dotternhausen übernehmen. Aufgrund der Verantwortlichkeit für zwei Kirchengemeinden mussten die Öffnungszeiten untereinander abgestimmt werden, jedoch sei wichtig gewesen, dass das Pfarramt auch in Zukunft an jedem Arbeitstag geöffnet ist. Dies sei gelungen, sagte Ritter und wünschte Elke Riedlinger einen guten Start.