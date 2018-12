Balingen Sternsinger: dringend Kinder gesucht

Hunderttausende Kinder stellen sich deutschlandweit wieder in den Dienst der guten Sache, der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Die Sternsinger ziehen am Dreikönigstag, Sonntag, 6. Januar, von Haus zu Haus, schreiben mit Kreide den Segen an die Türen und bitten um Spenden für Gleichaltrige in Not.

Für die Sternsingeraktion in Balingen sucht die katholische Kirchengemeinde noch dringend Kinder ab neun Jahren sowie Jugendliche und junge Erwachsene. Das Vorbereitungstreffen ist am Donnerstag, 3. Januar, 17 Uhr ,im Gemeindehaus Heilig Geist. Wer mitmachen möchte, kann sich bis Jahresende beim Pfarramt Balingen unter Telefon 07433/96 71 00 oder per ­E-Mail an hlgeist.balingen @drs.de melden.