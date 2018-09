Balingen Steinerne Ortsgeschichte wird wieder lesbar

Da das Denkmal von der weltlichen Gemeinde gestiftet worden war, lag die Entscheidung darüber beim Ortschaftsrat. Nach einem Ortstermin mit Balingens Baudezernenten Michael Wagner sei man sich einig gewesen, dass es nicht sinnvoll sei, das Ehrenmal zu erhalten, berichtet Ortsvorsteher Helmut Haug: Erstens weil man die Schrift nicht mehr lesen könne, zweitens weil sowohl in der Kirche als auch auf dem Friedhof Tafeln zu finden sind, die an alle in beiden Weltkriegen gefallenen Ostdorfer erinnern.

Doch das Denkmalamt habe interveniert und untersagt. Den Gedenkstein zu entfernen. Deshalb soll dieser nun instandgesetzt werden.

Der Ortschaftsrat hat beim örtlichen Steinmetz Frank Eger bereits einen Kostenvoranschlag eingeholt. Bei der Haushaltsanmeldung für 2019 soll die Sanierung des Ehrenmals mit eingereicht werden. Außerdem, so Haug, habe man für das Vorhaben bereits eine Spendenzusage und zudem auch Eigenmittel des Ortschaftsrats.