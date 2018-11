Balingen Staunen über Klangfarben und Virtuosität

"Drei Chinesen mit dem Kontrabass" – nein, in Balingen waren sie zu viert, treten anderswo in der Welt, zum Beispiel in der New Yorker Carnegie Hall, in Seoul oder Peking, aber auch als Sextett auf. Sie stammen aus den verschiedensten Ländern: Andrew Lee aus Südkorea, Jan Jirmasek aus Tschechien, Giorgi Makhoshvili aus Georgien und Ljubinko Lazic aus Serbien. Zusammengefunden haben sie in der Meisterklasse von Klaus Trumpf in München, und dem sind auch die meisten der gespielten Bearbeitungen zu verdanken.

Die Musiker begannen mit der bekannten "Air" aus Johann Sebastian Bachs dritten Orchestersuite. Sanfte, elegische Töne hörte man auch im "Winter" aus Antonio Vivaldis "Jahreszeiten" und in Mi­khael Tariverdievs "Little Prince". Schon hier staunte man über die Fülle der Klangfarben, die mühelose Virtuosität und die meist stimmige Intonation.

Richtig zur Sache ging es dann bei den Originalkompositionen zweier berühmter Kontrabass-Virtuosen aus Klassik und Romantik. Ungemein temperamentvoll und spielfreudig präsentierte sich Johann Matthias Spergers "Duo", und bei Giovanni Bottesini, im Original ein Konzert für zwei Solobässe und Orchester, mimte "Bassiona Amorosa" ein ganzes Orchester. Genüsslich kosteten sie die Opernrezitativ-Dramatik des Mittelsatzes aus, und die virtuose Herausforderung der Ecksätze schreckte sie nicht. "Passione amorosa" – Liebesleidenschaft nannte Bottesini sein Konzert, und folgerichtig entlehnte das Ensemble daraus seinen Titel.