Balingen Stau auf B 27 bei Endingen "ganz normal"?

Er wisse aus eigener Erfahrung, so Luppold weiter, dass es gerade am Abend "immer zu Staus dieser Länge" käme. Außerdem gab er auf Nachfrage von schwarzwaelder-bote.de an, dass die Baustelle verspätet begonnen hat und somit auch in den kommenden Wochen nicht auf Besserung zu hoffen ist: Ein Ende der Sperrung der L 442 zwischen Weilstetten und Roßwangen ist auf Ende November angesetzt. Die Schutzplanken im Bereich der Bundesstraße 27 werden hingegen schon Mitte Oktober erneuert sein. Nach diesem letzten Streckenabschnitt sollte die Umrüstung abgeschlossen sein.