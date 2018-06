Balingen Startschuss für erlebnisreiches Wohnen

Balingen. Seit vier Jahren ist ein "harter Kern" des Generationennetzes an der Sache dran. Eigens dafür sei "Erlebnisreich wohnen" als GmbH & Co. KG gegründet worden, sagt Walter Baumann. Mittlerweile sei alles in trockenen Tüchern. Ein Architekt und mehrere Fachingenieurbüros seien am Werk, und die Spitalwiese sei ausgeräumt, das Gelände frei.

"Wir stehen in den Startlöchern", erklärt Baumann. Der Bauantrag sei bei der Stadt Balingen eingereicht. Sobald es den Zuschlag vom Gemeinderat geben werde, wolle man das Grundstück kaufen. Spatenstich soll in diesem Herbst sein. Auch EU-Mittel könnte es geben – aus einem Förderprogramm für innovativen Holzbau. Der Antrag werde am 15. Juni eingereicht.

In dem ersten gemeinschaftlichen Mehrgenerationenhaus im Raum Balingen werde es "eine bunte Vielfalt" geben, etwas, das "weit über das reine Wohnen hinaus geht". Musikzimmer, Werkstatt, Sauna und Fitnessraum, Sommerküche und Gemeinschaftsräume und ein Veranstaltungsraum – auch für Familienfeste – das alles fördere das Miteinander.