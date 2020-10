Balingen Startschuss für die neue Stadtmühle

Mit einem Mostbesen, passend zur Jahreszeit, läutet die Gastwirtschaft Stadtmühle an diesem Samstag die neue Ära ein. Bisher wurde das Gebäude von den Balinger Naturfreunden betrieben; diese haben das Haus im Sommer an den Landesverband überschrieben. Die Ortsgruppe konnte den Betrieb aus eigener Kraft nicht mehr stemmen. Der Landesverband hat für die Stadtmühle einen neuen Pächter gefunden, der allerdings nicht namentlich in Erscheinung treten möchte.