Balingen Stark mit den Pfeilen

Balingen-Frommern. Das Team verteidigte den Titel ungeschlagen. Beim Ligafinale ging es lediglich noch um die Platzierungen, da sich das Team den Meistertitel bereits vorab gesicherte hatte.

Jeweils drei Mannschaften traten in Deilingen-Delkofen und in Unadingen gegeneinander an. Zunächst unterlagen "Master of Desaster Rottweil" dem Team "Tabor Darters Dittishausen", das die Vize-Meisterschaft errang. Danach gewannen die Rottweiler gegen "Lila Tuttlingen".

In Unandingen gewann das Team "Thunder Frommern" 19:1 gegen "Spielfrei Furtwangen" und 17:3 gegen "Hornets Schwenningen". Letztere holten sich dennoch den dritten Platz in der Tabelle.