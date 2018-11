Balingen Stadtteile bald per Rufbus angebunden

Balingen. Im Rahmen der Verlängerung des am 30. August 2018 ausgelaufenen Stadtverkehrsvertrags mit der Betreiberfirma Maas ist geplant, den Busverkehr neu zu konzipieren. Erstmals beraten wird hierüber in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag, 13. November (17 Uhr, Rathaus).

Eine durchgängige, ganztägige Taktung, eine einheitliche, konstante Linienführung und die Vermeidung von zeitaufwendigen "Schleiffahrten" sollen eine Attraktivitätssteigerung des Stadtverkehrs herbeiführen. Durch die angestrebte Umstrukturierung sollen zunächst Linien mit einem hohen Fahrgastpotenzial gestärkt werden. Konkret würde dies die Einführung eines Halbstundentaktes auf den beiden Stadtbuslinien 24 und 14 bedeuten, um somit die Stadtteile Schmiden, Heselwangen sowie Frommern und Weilstetten noch stärker mit der Innenstadt zu verbinden.

Außerhalb dieser Stadtverkehrslinien soll der Bedarf der übrigen Stadtteile durch die Einführung eines Rufbussystems abgedeckt werden. Freuen dürfte das vor allem die Endinger: Neben Rufbuslinien zwischen Streichen, Schmiden und des Wohngebietes Binsenbol mit dem Balinger Zentrum soll künftig auch das Wohngebiet Schlickkuchen mit dem Gewerbegebiet Gehrn verbunden werden.