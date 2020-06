Balingen Stadtteil-Initiativen durch Corona-Krise ausgebremst

Regelmäßig schaut Helga Huber, Vorsitzende des Generationennetzes, im Gemeinschaftsgarten vorbei, greift selbst zu den Geräten oder, wobei gebührend Abstand gehalten wird, unterhält sich mit anderen Gartenfreunden, die sich darüber freuen, wie alles wächst und gedeiht. Der Gemeinschaftsgarten ist das einzige vom Verein Generationennetz ins Leben gerufene Projekt, das nicht dem Corona-Virus zum Opfer gefallen ist.

Anders sieht es bei der Initiative Nachbarschaft Neige aus, ebenfalls vom Verein ins Leben gerufen. Die Schließung von öffentlichen Gebäuden hatte zur Folge, dass die Treffen im Johann-Tobias-Beck-Haus nicht mehr stattfinden konnten. "Das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen", bedauert Huber. Vorbei sei es zum Beispiel mit dem gemeinsamen Kochen oder den Kaffeenachmittagen, durch die in den vergangenen Jahren viele Partnerschaften und Freundschaften entstanden seien. Und Huber befürchtet, dass die Aktivitäten im Johann-Tobias-Beck-Haus nicht einfach wieder aufgenommen werden können, sollte es weitere Lockerungen geben. Die evangelische Kirchengemeinde will das Gebäude verkaufen. Sollte es so kommen, wäre laut Huber zwar ein Wechsel ins Generationenhaus möglich. Doch sie befürchtet, dass sich manche Neige-Bewohner, die bisher ins Beck-Haus gekommen sind, sich nicht auf den Weg in die Stadtmitte aufmachten. Eine weitere Alternative ist laut Huber noch das Heselwanger Vereinsheim, weshalb der Verein erste Gespräche über eine Nutzung geführt hat.