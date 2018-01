Balingen Stadtarchiv: Neubau nahe dem Zollernschloss?

Durch den Neubau auf einem Teil des heutigen Freibadparkplatzes würden wohl einige Stellplätze dort wegfallen. Allerdings ist ohnehin angedacht, den Parkplatz mit Blick auf die Gartenschau im Jahr 2023 neu zu ordnen und in diesem Zuge die Wohnmobilplätze an den nördlichen Stadteingang zu verlagern.

Überhaupt, die Gartenschau: Der Neubau des Stadtarchivs am Eyachbogen würde nach Meinung der Stadtplaner die in diesem Bereich vorgesehene "grüne Schnittstelle" stärken, die von der Steinach über den Rappenturm, die Torbrücke entlang der historischen Stadtmauer am Zollernschloss vorbei bis zur Heinzlenstraße in die Grünzone an der Eyach verlaufen soll. Neben der Unterbringung der historischen Balinger Schätze wäre die Präsentation von Teilen der Archivalien als Teil des Ausstellungsprogramms zum Thema Stadtgeschichte im Gartenschaujahr und darüber hinaus denkbar. Als positiv wird zudem die Nähe zum Zollernschloss und zur Zehntscheuer bewertet – alles Einrichtungen, die ins Aufgabenfeld von Stadtarchivarin Yvonne Arras fallen.

Das neue Gebäude könnte wegen seiner guten Lage und der einfachen Erreichbarkeit beispielsweise um ein Café ergänzt werden. Wegen all dieser Aspekte sieht Stadtplanerin Stengel den Standort als "prädestiniert" für den Neubau des Stadtarchivs an.