Balingen Stadtapotheker Michael Wiench stirbt völlig unerwartet

Außer auf die tägliche Arbeit in der Apotheke legte Wiench auch Wert auf den Zusammenhalt seiner Mannschaft: Im vergangenen Jahr etwa trat die Stadtapotheke beim Firmenlauf an. Wiench hatte seine Mitarbeiter einmal auch zum Weinfest in seine Heimatstadt Heilbronn eingeladen. In Heilbronn blieb er trotz seiner Tätigkeit in Balingen verwurzelt und mit seiner Familie, Frau und zwei Kindern, wohnhaft. Dort findet am Freitag kommender Woche, 25. Mai, auch die Beisetzung statt.