Balingen Stadt hat noch ein Jahr Bedenkzeit für neue Fahrpläne

Damit habe man noch ein Jahr Zeit, fasste Oberbürgermeister Helmut Reitemann zusammen. Diese solle unter anderem genutzt werden, um in den Stadtteilen über die Vorstellungen und Bedürfnisse der Bürger hinsichtlich des Busverkehrs zu diskutieren, ehe es in der zweiten Hälfte 2019 an die Detailplanungen gehe.

Erst bei diesen wird definiert, wie die Linien künftig verlaufen, welche Haltestellen wegfallen und wann genau die Busse fahren. Eine Zielrichtung und einige Eckpunkte für diese Neuordnung hat der Verwaltungsausschuss in der Diskussion mit dem Nahverkehrsberater Hartmut Jaißle jedoch bereits festgesetzt.

Jaißle hielt in seinen ausführlichen Erläuterungen fest, dass die derzeitige Fahrplanstruktur rund 25 Jahre alt sei. Mancher Ansatz von damals sei seit der Gründung des Verkehrsverbunds Neckar-Alb-Donau 2002 überholt.