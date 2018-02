Balingen Staatsanwalt spricht von krimineller Energie

"Ich habe eins und eins zusammengezählt und festgestellt, dass wir betrogen worden sind", sagte der Geschäftsführer der Rosenfelder Firma. Durch diesen Vorfall hätten die Rosenfelder einen ihrer größten Kunden für die Zukunft verloren, die Geschäftsbeziehungen seien nachhaltig gestört worden, erklärte der Geschäftsführer.

Diese Erkenntnis brachte dann weitere Recherchen und Ermittlungen ins Rollen. Dabei kam heraus: Der 28-Jährige leitete regelmäßig interne Dokumente wie Anfragen, Preiskalkulationen, technische Zeichnungen sowie vertrauliche Lieferanten- und Kundendaten an den Konkurrenten weiter. Er machte auch Negativgeschäfte und veräußerte Waren sogar unter dem Einkaufswert, um die Firma des Mitbewerbers in die Handelskette als Zwischenhändler einzubeziehen. Durch seine Dienste erhoffte sich der 28-Jährige finanzielle Vorteile. Der Konkurrent aus Bayern bot ihm einen lukrativen Arbeitsvertrag an: Bis zu 1800 Euro brutto mehr im Monat, zusätzliche Prämien, Bonuszahlungen, Firmenwohnung und ein neues Auto stellte ihm dieser in Aussicht.

Das ganze Ausmaß der Machenschaften wurde erst im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen klar. "Für mich war es eine doppelte Enttäuschung", gab der Ex-Chef des Angeklagten zu. "Es war nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine menschliche Enttäuschung", erklärte er.

Die Staatsanwaltschaft sah am Ende der Verhandlung die Vorwürfe als bestätigt. "Beide Angeklagten haben mit krimineller Energie gehandelt", betonte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Sie hätten gewusst, dass durch ihre Machenschaften der Rosenfelder Firma erhebliche finanzielle Nachteile entstünden. Von einem Mindestschaden in Höhe von 50 000 Euro durch den ausbleibenden Großauftrag gehe die Staatsanwaltschaft aus: "Es war keine hypothethische, sondern eine sichere Gewinnerwartung." Dabei ändere die Tatsache, dass die Geschäftsführung die Fälle nicht gleich gemerkt habe, nichts an der Strafbarkeit, unterstrich der Staatsanwalt.

Die beiden Verteidiger plädierten auf Freispruch. "Dass eine andere Firma ein günstigeres Angebot unterbreitet, nennt sich Wettbewerb und Marktbeobachtung", argumentierte der Verteidiger des 28-Jährigen. Und: Der Verrat von Geschäftsgehemnissen sei zwar gegeben, habe den Geschäftsbetrieb der Rosenfelder Frma aber nicht gestört.

Die Richterin fand am Ende die Argumentation der Staatsanwaltschaft und die Beweislage überzeugend: Sie sprach die beiden Angeklagten schuldig. Der 28-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, und einer Geldbuße von 3000 Euro verurteilt. Ein Jahr und drei Monate, ebenfalls auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, sowie eine Geldbuße von 2000 Euro bekam der 37-jährige Geschäftsführer der Konkurrenzfirma. Besonders berücksichtigt wurden beim Urteil der extrem hohe zugefügte Schaden und das vorsätzliche Handeln der beiden Angeklagten.