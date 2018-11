Balingen Staatsanwalt: "Gewisses Maß an krimineller Energie ist vorhanden"

Dabei ging es um vier Fälle, in denen Fettabscheider-Substanzen ausgekippt worden sein sollen – zweimal in einem Schotterwerk in Orsingen-Nenzingen, zweimal an einem Abhang bei Singen. Eingestellt wurde auch das Verfahren wegen der Deponierung von Kanalspülgut in Muldencontainern.

Ein Zeuge – ein 36-Jähriger, der bei Bad Dürrheim eine Landwirtschaft betreibt und Speisereste für eine Biogas-Anlage aufbereitet –, gab an, dass er gerne Fettabscheider-Flüssigkeit angenommen habe, auch ohne dafür etwas zu berechnen. Bis zu sieben Kubikmeter pro Woche. Damit habe er das Material für die Biogas-Anlage "pumpfähig" gemacht. Und aus der kohlenwasserstoffhaltigen Brühe entstehe Biogas, sie sei daher besser geeignet als Wasser.

Für den Hauptangeklagten, den ehemaligen Geschäftsführer der Entsorgungsfirma mit Sitz in Balingen, kam erschwerend hinzu, dass er schon mehrfach zu Freiheitsstrafen verurteilt worden war, die zur Bewährung ausgesetzt beziehungsweise erlassen worden waren. Der Richter nannte Verurteilungen wegen Beleidigung, Nötigung, Hausfriedensbruch und Unterschlagung.