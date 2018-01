Balingen Spuren der Silvesternacht beseitigt

Balingen. Den Städten und Gemeinden, in denen sie als Flüchtlinge eine neue Heimat gefunden haben, wollen sie dadurch etwas zurückgeben –­ Jahr für Jahr, und das seit nunmehr 15 Jahren.

30 Männer jeden Alters beteiligen sich frühmorgens an der Aufräumaktion

30 Männer waren es in diesem Jahr –­ der Jüngste gerade mal zwölf Jahre alt, der Älteste 67. Wie immer hatten sie sich frühmorgens in ihrem Gemeindehaus zum Gebet getroffen, hatten gemeinsam gefrühstückt und waren dann, ausgestattet mit blauen Müllsäcken und unterstützt von Balinger Bauhof-Mitarbeitern, durch die Innenstadt gezogen auf der Suche nach ausgebrannten Silvesterböllern und -raketen. Am Ende waren die Säcke prall gefüllt, und die Kehrmaschine des Bauhofs erledigte den Rest.