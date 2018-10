Balingen Sprüche schaffen es vom Netz auf die Bühne

In Form von witzigen und fantasiereichen Kurzgeschichten lässt sich Willy Nachdenklich über die Banalitäten des Alltags aus – ganz in der Manier von "Nachdenkliche Sprüche mit Bildern" – und natürlich in der schnoddrigen Jugend- beziehungsweise Vong-Sprache, für die ihn seine Fans lieben.