Balingen Sprachkenntnisse werden immer besser

Die bevorzugten Ausbildungsberufe bei den vermittelten Geflüchteten bleiben auch im Jahr 2018 Fachinformatiker mit Fachrichtung Systemintegration sowie Industriemechaniker. Neben den 22 Menschen, die jetzt eine Lehre beginnen, verzeichnet die IHK zum Start des neuen Ausbildungsjahres weitere 102 Lehrverträge mit Geflüchteten aus Afghanistan, Eritrea, Somalia, Gambia, Syrien, Iran, Irak und Nigeria. Dabei fällt auf: Geflüchtete aus Afghanistan und Gambia machen überwiegend in sogenannten "Mangelberufen" wie Koch, Textil- und Modenäher sowie Fachlagerist ihre Ausbildung. Sie haben bisher allerdings nur in seltenen Fällen eine Anerkennung. Für die Unternehmen bestehe somit keine Planungssicherheit für die Ausbildung, heißt es in einer Mitteilung der Kammer: "Hier engagieren sich Betriebe, obwohl sie nicht wissen, ob sich ihr Einsatz am Ende auszahlt. Das ist kein gutes Signal. Wir fordern weiter die 3+2-Regel für diese Fälle, also die Chance, die Ausbildung zu absolvieren und danach mindestens zwei weitere Jahre bei uns in diesem Beruf arbeiten zu können", betont IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp.