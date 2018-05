Anlässlich des 30-jährigen Bestehens haben die Schüler der Balinger Sprachheilschule ein Fußballturnier ausgetragen. Die Schüler ließen sich besondere Mannschaftsnamen einfallen wie "Flitzerfrösche", "FC Teamwork" und "The Lions". Bei strahlendem Sonnenschein zeigten sie vollen Einsatz und begeisterten mit spannenden Spielen. Ein ehemaliger Schüler und Schulleiter Walter Lohmüller fungierten als Schiedsrichter. Auch Gründungsmitglieder des Förderkreises feierten an diesem Tag mit. Neben den Wettkämpfen gab es einen Spielparcours und für Bewirtung war bestens gesorgt. Am Ende durften die Schüler die begehrten Pokale entgegennehmen. Foto: Privat