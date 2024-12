Balingen spielt 1:1 in Reutlingen: Die Stimmen von Murat Isik, Marko Pilic und Alexander Strehmel

Balingen spielt 1:1 in Reutlingen

1 Samuel Schneider wird in dieser Szene von Jonas Vogler verfolgt. Der 19-jährige Balinger musste Mitte der 1. Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Foto: Eibner

Die TSG Balingen und der SSV Reutlingen lieferten am Samstag ein spannendes und temporeiches Oberligaspiel ab. Murat Isik, Marko Pilic und Alexander Strehmel äußern ihre Gedanken zur Partie.









Rekordverdächtige 13 Auswechselspieler waren bei der TSG Balingen am Samstag mit dabei, ein anwesender Journalist fragte bei der Pressekonferenz scherzhaft ob am Abend noch die Weihnachtsfeier stattfinde. Cheftrainer Murat Isik erklärte: „Es war das letztes Spiel des Jahres und alle Akteure haben ihren Anteil an unserem bisherigen Erfolg. Daher waren auch alle dabei, das ist nicht der Normalfall.“