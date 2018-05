Balingen Spaziergang durch die Geschichte

Balingen. Im Rahmen der Woche der Europäischen Geoparks bietet das Werkforum von Holcim, eine der Infostellen des UNESCO Global Geoparks Schwäbische Alb, am Sonntag, 20. Mai, um 13 Uhr eine spannende Spurensuche in die Welt der Bausteine Balingens an. Start ist um 13 Uhr am Naturfreundehaus Stadtmühle.