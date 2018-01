Balingen Sozialkaufhaus geht an den Start

Angelieferte Gegenstände werden nicht angenommen. Wer dem Sozialkaufhaus Möbel und Ähnliches überlassen will, muss die Initiatoren vorher kontaktieren, ein Foto schicken und die Maße der Gegenstände mitteilen. Ist alles in gutem Zustand, holt das Team des Sozialkaufhauses die Spenden gerne ab. "Eigentlich klappt das wirklich gut", sagt Hahn. "Selbst wenn wir vor Ort doch mal sagen, dass wir etwas nicht mitnehmen wollen, wird das akzeptiert."

Auch an diesem Tag ist das der Fall: Bei einer Frau in Hechingen wurde ein Sessel zurückgelassen – obwohl er in gutem Zustand war. "Aber er ist absolut nicht mehr zeitgemäß, und wir wollen den Hilfsbedürftigen auch moderne Sachen anbieten können", erklärt Hahn. "Sonst steht das bei uns nur ewig im Lager."

Dafür, dass es einige Wochen dauern kann, bis die Spenden abgeholt werden, hätten die meisten Leute Verständnis: "Wir können nicht sofort losziehen, wenn wir eine Spendenanfrage bekommen – dafür ist unser Verein einfach noch nicht aufgestellt. Wir sind ja alle Ehrenamtliche", so Blechmann.

Zur Zeit zählt der Verein Sozialkaufhaus Zollernalb 27 Mitglieder. Aktiv sind momentan jedoch nur der Vorstand sowie vier bis fünf ehrenamtliche Helfer. "Wenn das Sozialkaufhaus dann geöffnet hat, können wir unsere passiven Mitglieder auch einbinden", plant Hahn. "Und gerne noch mehr! Wir suchen für unsere Touren immer noch Fahrer, die auch mit anpacken können", fügt Blechmann hinzu.

Nachdem beide Fahrzeuge vollbeladen sind, sind diese Touren erstmal zu Ende – so auch an diesem Tag. Die Fahrt geht zurück ins Lager, wo die gespendeten Möbel ausgeladen werden. "Jetzt kommt der schwierigste Teil: Wir müssen in unserem kleinen Zwischenlager einen Platz für die neuen Sachen finden", sagt Blechmann und lacht. "In unseren neuen Räumlichkeiten wird das dann glücklicherweise anders sein."

Weitere Informationen: Das Sozialkaufhaus kann unter der Telefonnummer 0162/692-48-60 kontaktiert werden. Anfragen über WhatsApp sind ebenfalls möglich. E-Mail: info@skh-zollernalb.de.