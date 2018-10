Balingen Songs vom neuen Album "The First Crusade"

Im Vorprogramm treten ab etwa 21 Uhr die Musiker von "Draconian Remains" auf. Die Balinger Band gibt es seit 2012. Sie spielt in der Besetzung Alexander Thalmaier (Gesang), Marcel Willkommen (Bass), Benni Antolovic (Schlagzeug) sowie Davin Wolfer und Manuel Rothmund (Gitarren) originalgetreuen Heavy Metal – "ohne Schnickschnack, kein New Wave", wie Davin Wolfer betont. Wer Iron Maiden, Judas Priest oder U.D.O. mag, könnte dabei auf seine Kosten kommen.

Zu hören werden von "Draconian Remains" im "Sonnenkeller" brandneue Songs sein. Diese will die Band auf ihrem neuen Album "The First Crusade" veröffentlichen, das voraussichtlich Anfang kommenden Jahres erscheinen wird. Nach einer Demo-CD und der EP "The Start of a Journey" ist das die erste Veröffentlichung in voller LP-Länge.

Weitere Informationen: soundcloud.com/draconian-remains