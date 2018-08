Balingen Solo für Käthe Kächele

Balingen. Es sind vor allem die ehetypischen Wortgefechte und der verbale Kampf der Geschlechter, die das Publikum seit mehr als 13 Jahren zum Lachen bringen: Treffsicher spielte das Kabarettisten-Paar Szenen aus dem Alltag einer schwäbischen Ehe, in welchen sich so mancher Zuschauer aus dem Publikum – hin und wieder auch peinlich berührt – wiederfinden konnte.

So kennt man die Kächeles eigentlich – doch zur Zeit steht Käthe alias Ute Landenberger allein auf der Bühne. Der Grund: Ihr Göttergatte Karl-Eugen (Michael Willkommen) ist krank. Dabei leidet nicht die Figur, die Käthe so gern auf die Schippe nimmt, an Unwohlsein, sondern Kabarettist Michael Willkommen selbst.

"Er wird für einige Wochen krankheitsbedingt ausfallen", verrät Marc Michl, Agent des Kabarettisten-Paars. Der Comedian sei jedoch bereits auf dem Weg der Besserung, demnach sei ein Ende der Kächeles noch lange nicht in Sicht: "Er lernt auch schon wieder fleißig neue Texte", wie Michl erzählt.