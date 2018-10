Balingen. Der SPD-Kreisverband Zollernalb begrüßt die Kandidaturen für den Landesvorsitz vom Samstag. Der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute betont: "Das ist ein ganz gewöhnlicher Vorgang." Eigentlich wollten die Teilnehmer der SPD-Kreisvorsitzendenkonferenz in Stuttgart über die Kommunalwahlen sprechen und den parteiinternen Erneuerungsprozess innerhalb des Landesverbands abstimmen. Dass es am Ende anders kam, überraschte auch Maute: "Damit habe ich nicht gerechnet." Die Bekanntgabe des stellvertretenden Landesvorsitzenden Lars Castellucci, gegen die Landesvorsitzende Leni Breymaier kandidieren zu wollen, sei für die meisten Genossen unerwartet gekommen, denn die Kandidatur gegen eine amtierende Landesvorsitzende sei nicht alltäglich. Dass sich zwei oder mehrere Personen um das gleiche Amt bewerben, sei aber nichts Ungewöhnliches, betont Maute: "So funktioniert Demokratie." Erfreulich sei, dass es sich um zwei ausgesprochen gute Kandidaten handele. Die Vorbereitung der Kommunalwahlen und der parteiinterne Erneuerungsprozess in der Region werde von dieser Personalentscheidung nicht gestört.