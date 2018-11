Balingen Sie kalauert. Sie singt. Sie tanzt.

Perlinger rüttelt mit feinsinnigem Humor und so manchem Kalauer am Älterwerden. Schließlich, so hätten Studien der Harvard-Universität ergeben, sei allen Hundertjährigen eines gemein – sie haben Humor. Den hat auch ihr Nachbar Wilfried, weit in den 90ern und clever. Er streut sich täglich Schwarzpulver aufs Butterbrot, "damit ich es demnächst im Krematorium noch mal so richtig krachen lassen kann".

Ein Kracher für die Lachmuskeln war auch die "Liveschalte" zu einer neuen Bürgerbewegung, die die alten Menschen ganz abschaffen will. Da werden Mautgebühren für Rollatoren gefordert, wer über 70 ist, ist verpflichtet, bei Rot über die Fußgängerampel zu gehen. Und statt teurem Zahnersatz sollen die Senioren künftig von der Krankenkasse einen Pürierstab bekommen.

Aber nicht mit einer Sissi Perlinger, die demnächst selbst an der 60 kratzt. Sie bringt eine Show auf die Bühne, die prickelt wie Champagner. Und sie gibt bekannt: "Ich will jung sterben, und das so spät wie möglich."

Klar, mit 18 habe man mehr Sex. Aber den ganzen Stress von damals noch einmal miterleben? Oh nein. Die Jugend von heute wird ja schon von den Eltern mit Drogen vollgestopft, damit sie die Schule packt. Es gibt Kinder mit Burnout und "demnächst wahrscheinlich noch Embryonaltinnitus." Älter werden ist also nicht schlimm. Hat sogar Vorteile: "In der Menopause spart man immense Heizkosten." Und kann – soll! – auch mal Blödsinn machen. Zum Beispiel in der Umkleidekabine im Kaufhaus den Kopf durch den Vorhang stecken und laut rufen: "Es ist kein Klopapier mehr da!"