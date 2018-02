Balingen Sie braucht Musik wie Luft zum Atmen

Kleinkinder und Erwachsene, Mädchen und Jungen bereiteten unter ihrer Leitung Konzerte und Aufführungen vor. Zusätzlich zu den Kirchenchören leitete Köpfler-Bertels auch den Kammerchor Consortium Vocale. "Wir haben richtig große Oratorien aufgeführt, wir waren auf Konzertreisen in Wien und Budapest", schwärmt die Musikerin.

Gänsehautmomente erlebe sie immer noch, wenn sie Konzertmitschnitte der anspruchsvollen e-Moll-Messe von Anton Bruckner höre: "Das haben wir toll hinbekommen." Auch das Brahms- Requiem sei für sie und für viele Zuhörer besonders bewegend gewesen.

Große Projekte stellte Köpfler-Bertels auch mit den Kindern auf die Beine. "Wir hatten jedes Jahr ein buntes Kinder-Musical mit Verkleidung", erinnert sie sich. Die Arbeit mit den jüngsten Sängern habe ihr unheimlich viel Spaß gemacht – und sie habe immer wieder etwas Neues dazugelernt. "Da braucht man schon enorm viel Kraft und Lebensenergie", sagt Köpfler-Bertels. Denn: Ihr Ziel sei gewesen, die Musik für die Kinder immer spielerisch zu verpacken. Geholfen hätten ihr Stofftiere und Handpuppen, aber auch Gesten, Mimik und Bewegungen. "Die Kinder nehmen die Musik ganzheitlich auf", weiß die Musikerin. "Wenn sie dann aber eine zweistimmige lateinische Messe auswendig singen, ist es ein ganz besonderes Gefühl." Motiviert habe sie in all den Jahren die Leidenschaft für die Musik und die ständige Suche nach einem idealen Klangbild.

Nach wie vor spielt die Musik im Leben von Köpfler-Bertels eine zentrale Rolle – nur die Akzente hat sie verschoben. Statt der Chorarbeit spielt sie jetzt viel mehr Klavier und komponiert eigene Stücke. "Das war immer schon mein geheimes Steckenpferd", sagt sie schmunzelnd. Inzwischen habe sie zwei CDs aufgenommen und ein kleines Programm vorbereitet, das sie im April in ihrem Freundeskreis in Frankreich vorstellen will. "Kreativ tätig sein, das ist was ganz Schönes", sagt Köpfler-Bertels – und man merkt ihr an, dass sie dieses künstlerische Schaffen wie die Luft zum Atmen braucht.

Einen Nachfolger für das Amt des Kirchenmusikers gibt es noch nicht. Ulrike Ehni leitet den Kirchenchor als Vertretung für Köpfler-Bertels, den Organistendienst haben Mario und Stefan Segalotto übernommen. "Ich hoffe, dass der neue Kirchenmusiker auch schon auf der neuen Orgel spielen kann. Der Anfang ist durch den Förderverein auf jeden Fall gelegt, und man ist auf einem guten Weg", sagt Köpfler-Bertels.