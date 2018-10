Balingen Sichelschüler müssen in Container umziehen

Neu hingegen ist, dass zusätzlich Stahlbetonträger in die Decke eines Geschosses eingezogen werden müssen. Dies sei erst beim Abbruch der Decken festgestellt worden, obwohl Voruntersuchungen stattgefunden hätten, so der Leiter des Hochbauamts, Frieder Theurer. 300 000 Euro müssten nun für die Bauarbeiten aufgebracht werden, rund 100 000 Euro für Container, in die für eine gewisse Zeit vier Klassen ausgelagert würden.

350 000 Euro will die Verwaltung bei den Vorhaben Stadtarchiv und Turnhalle Endingen aufbringen, deren jeweiliger Baubeginn sich verschiebe. 60 000 Euro würden nicht benötigt, weil der Bauhof nicht, wie geplant, neue Lagerräume erhalte.

Mit einem Anstieg der Kosten von rund 1,37 Millionen Euro auf rund 1,59 Millionen Euro rechnet die Verwaltung beim Ausbau der Frommerner Beethovenstraße. Die zusätzlichen Kosten begründete Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler mit der nun etwas längeren und etwas breiteren Ausbaustrecke, mit dem Bau eines gemeinsamen Rad- und Gehwegs auf der Bahnseite und mit einem Radschutzstreifen auf der Gegenseite. Hinzu kämen außerdem zwei Querungshilfen. Darüber hinaus müssten die beiden Bushaltestellen umgebaut werden. "Das schlägt sich in den Kosten nieder", so Köhler, wobei er auch noch darauf verwiese, dass sich die Höhe des Zuschusses wohl verringern werde. "Es wird aber eine deutliche Verbesserung der Sicherheit der Schüler erreicht", so der Tiefbauamtsleiter.