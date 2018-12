Balingen Shakespeares Stimme klingt aus dem Jenseits

Respektloses Mundwerk

Nichts und Niemand aus Politik, Boulevard und Gesellschaft ist vor seinem erfrischend respektlosen Mundwerk sicher, wenn er pointenreich auf die Reise geht. Als ein "Feuerwerk der Pointen" wird sein Auftritt beschrieben.

Karten gibt es im Vorverkauf in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, Telefon 07423/7 87 90, und an der Theaterkasse in der Stadthalle, 07433/900 84 20.