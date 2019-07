Balingen Sexuelle Nötigung: Mann wandert in Knast

Am Dienstag musste sich der Mann nun vor dem Balinger Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf lautete auf sexuelle Belästigung, Freiheitsberaubung, Hausfriedensbruch und Fahren unter Alkoholeinfluss.

Vor Gericht räumte der Mann die ihm vorgeworfenen Taten ein, auch dass er die Frau am Arm festgehalten habe, als sie aus der Wohnung weglaufen wollte: "Ich wusste, wenn sie rausgeht, ruft sie die Polizei. Dann hab ich wieder nichts als Theater."

In der Verhandlung zeichnete sich das Bild eines zerrütteten Lebens ab. Die Mutter des Mannes trank sich zu Tode, er schaffte nur den Sonderschulabschluss. Eine Ehe, aus der drei Kinder hervorgingen zerbrach. Der Mann begann, massiv zu trinken, er lebt in eine Notunterkunft, hat 30.000 Euro Unterhaltsschulden, lebt von 900 Euro Rente. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Verkehrsdelikten, Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Seit zehn Jahren ist er mal mehr, mal weniger mit der Frau zusammen. Die gemeinsame Tochter lebt in einem Pflegeheim. Immer wieder kam es zum Streit zwischen dem Paar, immer wieder schmiss sie ihn aus ihrer Wohnung. "Er kann nicht von ihr lassen", urteilte der psychologische Gutachter im Prozess.

Vor Gericht konnte sich die Frau, die einen psychologischen Betreuer hat, nicht mehr ganz genau an die Taten erinnern. Es sei nicht das erste Mal, dass der Mann ausgerastet sei. Sobald er einen gewissen Alkoholpegel erreicht habe, werde er aggressiv. "Ich will ja nicht, dass er eine Mordsstrafe bekommt, aber so geht’s ja auch nicht", sagte sie gegenüber der Richterin.

Eine "Mordsstrafe" verhing die Kammer in der Tat nicht. Doch angesichts der Vorstrafen des Mannes, der noch unter Bewährung stand, verurteilte sie ihn zu einem Jahr und einem Monat Haft. Darüber hinaus muss er sich in eine Entziehungsklinik begeben.