Balingen Serie soll weiter halten

Mit dem 28:19-Heimsieg gegen den TSV Dettingen/Erms schraubte der TVW-Deux seine Erfolgsbilanz auf 9:1-Punkte in Folge aus und hat sich mit nunmehr 13:17- Zähler auf den zehnten Platz nach oben gearbeitet.

Dies ist aber längst noch kein Ruhekissen, deshalb will der TVW-Deux weiter punkten. Die Gäste aus Pfullingen setzten sich am vergangenen Wochenende klar mit 33:22 gegen den TSV Grabenstetten durch und stehen mit 16:14-Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Der TVW-Deux will sich für die knappe 29:30-Vorrundenniederlage revanchieren und alles daran setzen, um den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortzuführen. Dazu wird allerdings wieder eine gute Abwehr notwendig sein, was die Mannschaft von TVW-Coach Vladko Kotuljac in letzter Zeit immer wieder geschafft hat. Gegen den offensivstarken Gegner aus Pfullingen wird dies auch dringend vonnöten sein. Aber der TVW-Deux kann zuversichtlich in die Partie gehen und gegen die Drittliga-Reserve das nächste Erfolgserlebnis anstreben.

Bereits jetzt stellen die TVW-Verantwortlichen die Weichen für die kommende Saison: Der Engstlatter Timo Luippold wird neuer Trainer des TVW-Deux, da Kotuljac sein Amt zum Saisonende aus beruflichen Gründen aufgibt.