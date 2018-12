Balingen Seniorenanlage: Grundstücksverkauf ist unter Dach und Fach

Es werde nun alles dafür getan, so schnell wie möglich die Baugenehmigung zu erhalten, sagte der Geschäftsführer der Steißlinger HDZ Seniorenprojektentwicklungsgesellschaft, Daniel Dilger. Sie fungiert als Bauträger. Es sei geplant, die Seniorenanlage in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres zu eröffnen.

Oberbürgermeister Helmut Reitemann zeigte sich sehr froh darüber, dass der Kaufvertrag noch in diesem Jahr notariell besiegelt wurde. Nun gehe es an die Umsetzung des Vorhabens, mit dem 75 Plätze geschaffen würden. Die Einrichtung passe genau in das Pflegekonzept der Stadt. Dieses sehe eine ortsnahe Versorgung der Einwohner und somit eine dezentrale Struktur vor. Jeweils zwei Pflegeheime gebe es bereits in Balingen und Frommern, das in Weilstetten komme nun hinzu. Endingen und Ostdorf würden folgen.

"Die Seniorenanlage ist eine runde Sache", so Reitemann weiter. Der machte zudem deutlich, dass darüber nachgedacht werden könne, mit deren Küche auch die Kindergärten und Schulen zu versorgen. Und für Nahwärme stünde das Blockheizkraftwerk im Lochenbad bereit dort sei noch Platz für ein zweites.