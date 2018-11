Balingen SEK überwältigt lebensmüden Mann

Balingen - Großeinsatz für die Polizei und die Rettungskräfte am Dienstagabend in der Horber Straße auf dem Heimlichen Wasen: Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann gedroht, sich umzubringen. Dabei war nicht auszuschließen, dass auch andere Personen in dem Mehrfamilienhaus gefährdet wurden. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) rückte zur Unterstützung des örtlichen Polizeireviers an, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.