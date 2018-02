Balingen Seit 35 Jahren im Einsatz für die TSG

Ehrennadeln in Silber und Gold, Dutzende Urkunden, Medaillen und Pokale hat Alex Jerg in seiner Zeit bei der TSG gesammelt. Doch was für ihn am meisten zählt, sind die Kameradschaft und das Gefühl, wichtige und sinnvolle Arbeit zu leisten.

Jergs langjährigen Einsatz hat der Deutsche Fußballbund vor Kurzem gewürdigt: Der Balinger ist bei der "Aktion Ehrenamt" Bezirkssieger geworden. Auch die Stadt Balingen wird sein Engagement demnächst offiziell anerkennen: Im Rahmen der Sportlerehrung am Donnerstag, 1. März, erhält Jerg die Ehrung für besondere Verdienste um den Sport.

Nachwuchsförderung liegt ihm am Herzen