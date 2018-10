Balingen Seit 30 Jahren wird der Berufsalltag simuliert

Die Chance, im direkten Anschluss einen Arbeitsplatz zu finden, ist gut. "Der Praxisbezug ist entscheidend", so Deschner: "Wir machen keinen theoretischen Frontalunterricht, sondern schulen so wie in der realen Arbeitswelt."

Mehr als 500 Übungsfirmen gibt es in Deutschland, meist in der Trägerschaft von Schulen oder Bildungsträgern.

Dass gerade Beschäftigte der Bizerba-Übungsfirma so oft Arbeit finden, beruht aus Deschners Sicht auf der starken Unterstützung durch das Unternehmen. Es sei inzwischen als einziges in ganz Deutschland in dieser Form als Bildungsträger aktiv, sagt er. So sei beispielsweise die technische Ausstattung immer auf dem neuesten Stand.

Die Agentur für Arbeit Balingen profitiert als Mitinitiatorin auch nach 30 Jahren noch von der guten Zusammenarbeit. Die Kontakte der Lehrkräfte zu den Vermittlungsfachkräften der Agentur für Arbeit und des Jobcenters sind Bausteine für den Erfolg.

Georg Link, Leiter der Agentur für Arbeit Balingen, gratuliert zum Firmenjubiläum und würdigt den Beitrag, den die Übungsfirma zur Verringerung der Arbeitslosigkeit leistet. "Es gibt in der Region immer weniger Übungsfirmen. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir vor Ort schon seit drei Jahrzehnten einen Anbieter haben, der unseren Kunden zur Verfügung steht, die bestimmte Qualifizierungsbedarfe haben", betont Link.